福田口岸通關前安保加強　復星醫藥開放內地人赴港自費打二價針

【有線新聞】深圳福田口岸周日重開，口岸附近的安保連日來都明顯加強。另外復星醫藥宣布開放平台，讓有意來港自費接種復必泰二價疫苗的內地民眾登記。

內地與香港有序全面恢復通關安排，首階段會在周日開始，深圳福田口岸當日會重開；周四口岸的安保明顯進一步加強，附近有大批警員駐守，亦有警員帶同警犬巡邏。

隨著兩地民眾日後可以更方便往來，復星醫藥旗下的復星健康日前開放線上平台，給內地民眾登記報名到香港接種復必泰二價疫苗。深圳市民又會否在恢復通關後到香港打疫苗?

深圳市民莊先生說：「像一通關肯定考慮過香港那邊打，因為香港那邊，各方面像是醫療，肯定比這邊要好一點。」市民陳小姐說：「(為甚麼會到香港那邊打疫苗？) 可能防疫力好一點吧。」市民吳先生則說：「那不行，那沒必要啊。這哪裏需要打香港疫苗?大陸大把疫苗，我們三針已經打完了。」

我們試過登記報名，只要打開有關的手機程式，便會看到「去香港，打疫苗」標語；跟從指示輸入個人資料，流程都相當簡單，預約成功便會收到短訊通知確認。

目前內地的復必泰疫苗，只是供應給予境內的外籍人士接種，至於到香港自費接種二價疫苗，目前只是開放登記報名；至於具體費用、在哪裏接種等，仍有待公布。