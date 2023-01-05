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通關｜跨部門深圳灣口岸演習模擬過境流程 須出示陰性檢測及預約證明
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2023年01月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】多個政府部門在深圳灣口岸演習，模擬通關日過境流程。
警方和入境處人員模擬旅客抵達口岸後的分流安排，香港居民使用綠色入口，內地居民就用紅色。現場有廣播和告示，提醒要準備48小時內核酸檢測報告以及口岸預約證明等資料，口岸內也有入境處人員模擬旅客過關到內地的情況。現場又設有帳篷，由警方和海關檢查跨境車輛。屆時過關的司機和乘客都要出示檢測陰性證明。若司機未能出示，只能在口岸落客；若乘客未能出示結果，就要全車折返。
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香港往澳門周日起毋須核酸檢測 入境後七天內持48小時陰性證明可前往內地
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