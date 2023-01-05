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稅務局辦事處下周一搬往啟德新稅務中心 灣仔稅務大樓收件箱周六起停止服務
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2023年01月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】稅務局大部分辦事處下周一搬往啟德新落成的稅務中心。
現時設於灣仔稅務大樓的收件箱，星期五下午五時半起停止服務，之後市民要投遞文件予稅務局，就要前往啟德的稅務中心。
而稅務局大部分位於灣仔的辦事處都會遷往啟德，只餘下遺產稅署及退稅組等，提醒計劃到訪的市民留意，而各辦事處聯絡電話將維持不變。
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