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海關拘31歲男子涉販運危險藥物　檢5,200萬元可卡因

【有線新聞】海關檢獲一批可卡因，市值約5,200萬元，拘捕一人。
被捕男子黑布蒙頭，帶返海關總部調查。海關昨日在長沙灣一個屋苑的停車場截查一名取車的31歲男子，在他的背囊和住所搜出約60公斤懷疑可卡因，他被控兩項販運危險藥物罪，明天在西九龍裁判法院提堂。
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