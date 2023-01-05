i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
海關拘31歲男子涉販運危險藥物 檢5,200萬元可卡因
i-Cable
2023年01月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】海關檢獲一批可卡因，市值約5,200萬元，拘捕一人。
被捕男子黑布蒙頭，帶返海關總部調查。海關昨日在長沙灣一個屋苑的停車場截查一名取車的31歲男子，在他的背囊和住所搜出約60公斤懷疑可卡因，他被控兩項販運危險藥物罪，明天在西九龍裁判法院提堂。
上一條影片
稅務局辦事處下周一搬往啟德新稅務中心 灣仔稅務大樓收件箱周六起停止服務
下一條影片
通關｜即睇陸路過關網上預約攻略 可登記多3人同行 分早午晚時段
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日