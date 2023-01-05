通關｜即睇陸路過關網上預約攻略　可登記多3人同行　分早午晚時段

【有線新聞】香港居民如何申請經陸路口岸回內地的配額？過關時又有甚麼要注意？

香港居民及非內地居民的訪港旅客如果1月8日起打算經陸路過關，包括使用深圳灣口岸、文錦渡口岸、福田落馬洲口岸，或者駕車、租車經港珠澳大橋去珠海，要先在特區政府的網上系統預約領取配額。即日起開放八個星期的預約至3月4日，如果想約3月5日或以後，最快要等到1月15日才能預約，因為逢星期日早上9時，政府會加入新一個星期可供預約的時段。

登入網站的連結可以在香港政府一站通www.gov.hk找到，入到網站要先輸入姓名、出生日期及性別，還有身份證或護照資料，之後選擇過關日期、去哪一個口岸，以及早上、下午還是晚上過關，然後輸入一個可以接收短訊通知的本地或內地電話號碼。

每個申請人最多可以為三個同行的人登記，之後按下一步確認。如果配額未滿，會顯示「成功登記」的頁面，記得儲存好這個頁面，因為要拿著過關，又或者之後想更改過關時間，亦要輸入參考編號。

行政長官李家超：「原則上你只可以在預約系統做一次預約，之後再預約的話，你必須完成行程才可以再預約。即是說在這個基礎下，每個人，起碼香港有360萬人在首兩個月內，基本上應該會有一次機會回去。」

過關前48小時內要做一次核酸檢測，全港85個社區檢測站每次收費150元。政府說可以24小時內發出電子或紙本檢測結果證明，預計每日處理到10萬個檢測。過關時記得帶齊檢測結果、身份證明文件正本及「成功預約」的頁面給關員檢查。

保安局局長鄧炳強：「遲了1分鐘是否不可過關呢？我想這個會有一些彈性，但市民是否有責任預早少少去呢？以及出境時由於我們要看文件，會令口岸人流比較緊張，所以我們呼籲各位旅客在口岸要耐心等候。」

香港關員容許你出境後，去到內地關口要填寫內地海關的「健康申明卡」，申報自己有否發燒等症狀；如果被發現有異常，要接受抗原檢測；結果陽性的人只要是無症狀或輕症，可以居家隔離，無問題的人就不用檢疫，直接進入社區。

當你想從內地回來香港，不用再擔心配額限制，因為只有內地居民來香港才要向深圳市政府申請配額。不過要留意的是，回港前48小時要做核酸檢測，拿著陰性證明才可以過關，返港後毋須檢疫或強制檢測，但政府建議你自己做快速測試，直至抵港第5天。

預約系統傍晚六時一開放，先顯示要排隊等候。本台記者完成等候進入系統，但無法按「開始登記」按鈕，系統亦一度出現訊息說列隊號碼被拒絕，要重新排隊；成功進入系統填寫資料後，亦曾經預約失敗，系統顯示原因包括不可以多次預約、名額已滿或身份證明文件資料不正確，但不會講明是哪一個原因，亦有人填完相關資料後成功預約，可以過關。