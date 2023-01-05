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青衣外傭疑抹窗失足墮樓亡
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2023年01月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】青衣一名外傭抹窗時懷疑失足墮樓身亡。
現場是綠悠雅苑第2座。警方下午五時許接報，一名21歲外傭抹窗時懷疑失足墮下，倒臥地上，身旁遺下清潔用品。死因有待驗屍確定。
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