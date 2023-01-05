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通關｜港鐵周日起加密班次配合　來往落馬洲站列車4至8分鐘一班

【有線新聞】因應通關，港鐵會加強來往上水及落馬洲站的列車服務。
港鐵通關後來往落馬洲站的列車，大部分時間會提升至4至8分鐘一班車，平日班次會由封關前的約90班加密至135班，而來往上水及金鐘的列車亦會加密配合。最早前往落馬洲站的列車將於上午5時28分在旺角東開出，而落馬洲站最晚的列車將在下午10時55分開往金鐘。
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