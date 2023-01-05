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通關｜田北辰促要求內地人來港前接種 若確診醫院不可能不收
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2023年01月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】立法會議員田北辰說滿意通關安排，但認為港府應該要求內地人來港前先接種疫苖。
新界西北（實政圓桌）議員田北辰：「我相信盧寵茂局長所說，不打針進入食肆容易感染，感染後也有機會有重症，得了重症後要入我們的公營醫療系統。現時內地人前來，完全沒有接種也可以來。我心想，來到進入食肆進食不幸確診，醫院不可能不接收他，我們的系統能否負荷呢？」
田北辰又說等高鐵恢復通車後，每日可接載超過8萬人，相信每日過關配額限制會在農曆新年前後取消。
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