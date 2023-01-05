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30歲休班女警超市偷食物控盜竊罪明提堂　警：絕不姑息

30歲休班女警超市偷食物控盜竊罪明提堂　警：絕不姑息
【有線新聞】一名休班女警在超市偷食物，被控一項盜竊罪，明日在西九龍裁判法院提堂。
去年11月，該名30歲女警涉嫌在荃灣一間超市偷走約780元的食物，已經停職，警方上周二起訴她一項盜竊罪。警方稱非常重視人員操守，絕不姑息違法行為。
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