30歲休班女警超市偷食物控盜竊罪明提堂　警：絕不姑息

【有線新聞】一名休班女警在超市偷食物，被控一項盜竊罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

去年11月，該名30歲女警涉嫌在荃灣一間超市偷走約780元的食物，已經停職，警方上周二起訴她一項盜竊罪。警方稱非常重視人員操守，絕不姑息違法行為。