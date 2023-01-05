通關｜港澳跨境渡輪周日復運　氹仔上環日間航線先行　跨境巴按需要加班次

【有線新聞】來往香港與澳門的跨境渡輪星期日恢復營運。

噴射飛航和金光飛航會先恢復氹仔往返上環的日間航線，每日合共有約十班船來回；上環首班船每日上午7時半開出，氹仔首班船則於上午9時開出，海事處已完成驗船、試航等。港澳跨境巴士亦會按需要加強服務。