大圍老翁過馬路遭的士撞倒　頭部重創送院不治

【有線新聞】大圍一名老翁過馬路時遭的士撞倒，送院不治。

的士車頭損毀，司機在現場協助警方調查。晚上9時許，該的士沿翠田街行駛，駛到近新翠邨停車場閘口對開，撞倒一名過馬路的91歲老翁。他頭部重創，倒地昏迷，由救護車送院搶救。