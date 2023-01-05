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通關｜金巴港珠線周日復運　旅客須持48小時內核酸陰性證明

通關｜金巴港珠線周日復運　旅客須持48小時內核酸陰性證明
【有線新聞】來往香港與珠海的金巴星期日早上10時起恢復24小時營運。
金巴說由香港去珠海的旅客要持有48小時內的核酸陰性證明，車票即日起在官網及微信發售，乘客可以在網上查詢具體班次時間。
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