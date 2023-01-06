大圍美林邨奪命火　15歲少女當場不治　消防指現場有助燃劑、火勢蔓延快有可疑

【有線新聞】大圍美林邨一個單位清晨起火，一名15歲少女死亡、6人受傷，消防在現場找到一些助燃劑，又指火勢蔓延快、不尋常，認為起火原因有可疑。

起火單位不斷冒出濃煙，有冷氣機起火，跌落樓下公園，外殼燒至變灰。45歲女戶主自行逃離火場，她臉和手燒傷，救護員幫她治理後送院。她男朋友、44歲男戶主被發現昏迷在單位廁所，懷疑吸入過量濃煙，需要用氧氣罩協助呼吸。消防員在單位發現一具燒焦女屍，證實是女戶主15歲女兒。

大約150名居民疏散，有住客說因為濃煙驚醒，住客吳先生：「家中全部都有煙，剛才到廁所一看，鼻孔內全部熏黑。我醒了打開窗一看、家中很多煙，出來後便第一時間走火警，穿上衣服後，走到門口警鐘才響。」

清晨5時許，美林邨美槐樓26樓一個單位起火，消防出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，逾半小時將火撲熄，初步調查起火原因有可疑。

消防處助理消防區長黃坦：「我們在現場找到一些助燃劑，同時我們到現場灌救時，發現火勢蔓延得很快、很不尋常。」

警務處田心警區指揮官黃孝萱：「沙田警區刑事調查單位已接手這宗案件調查，傷者與死者沒有任何有關家庭暴力的紀錄，另外其他資訊我們仍在調查。」

同層另外四名住客吸入濃煙不適，連同女戶主及她的男朋友一起送到威爾斯親王醫院治理。