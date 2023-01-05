美國猶他州兇殺及自殺案一家八口死亡

【有線新聞】美國猶他州一名男子，懷疑槍殺七名家人後自盡，死者包括五名子女。

警方封鎖案發現場調查。事發周三晚，警方在鹽湖城以南一個小鎮探訪，發現其中一間屋內有八具遺體，身上有槍傷，初步相信一名42歲男子擊斃七名家人後自盡。

死者包括疑兇太太、岳母，以及五名年齡4至17歲的子女，消息指疑兇太太已申請離婚，警方正調查行兇動機。