藥房商會稱政府難規管買賣撲熱息痛藥物　倡籲市民勿追捧部分品牌

【有線新聞】部分品牌的退燒藥賣斷市，政府說不排除規管採購和銷售含撲熱息痛成分的藥物，藥房商會認為做法近乎不可能。

港九藥房總商會副理事長張德榮：「我個人意見（規管）幾乎不可能，買及賣都要有所規管，將現時不受管制的藥物變成一個處方藥，都要經醫生處方、去有藥劑師的藥房才買到，如果沒有這個處方，買賣都是犯法，如果不是這樣很難規管，現時市面只是某兩至三個品牌缺貨，我想政府應呼籲市民勿追捧某幾個品牌購買。」