陳國基批尊子漫畫偏頗誤導　稱釋法讓特首「為所欲為」是徹底錯誤

【有線新聞】政務司司長陳國基說「尊子漫畫」關於港區國安法釋法的指控失實、表示遺憾。

《明報》副刊星期四刊登的尊子漫畫，提及全國人大常委會釋法，陳國基說漫畫將釋法說成讓行政長官「為所欲為」，是徹底錯誤、完全誤導。陳國基強調，特首有維護國家安全憲制責任，必須依法行事，特首亦不能決定案件判決結果，法院仍擁有案件終審權，特區政府對於漫畫作出偏頗、誤導且失實指控，深表遺憾。