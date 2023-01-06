i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
陳國基批尊子漫畫偏頗誤導 稱釋法讓特首「為所欲為」是徹底錯誤
i-Cable
2023年01月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政務司司長陳國基說「尊子漫畫」關於港區國安法釋法的指控失實、表示遺憾。
《明報》副刊星期四刊登的尊子漫畫，提及全國人大常委會釋法，陳國基說漫畫將釋法說成讓行政長官「為所欲為」，是徹底錯誤、完全誤導。陳國基強調，特首有維護國家安全憲制責任，必須依法行事，特首亦不能決定案件判決結果，法院仍擁有案件終審權，特區政府對於漫畫作出偏頗、誤導且失實指控，深表遺憾。
上一條影片
深圳開放赴港系統予內地旅客預約 運作順暢
下一條影片
美國眾議院議長選舉第三天仍未有結果
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日