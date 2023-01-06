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李家超專訪｜擬推工作津貼、稅務優惠　吸引人才企業　指香港是公認模範國際城市

【有線新聞】行政長官李家超接受香港國際財經台專訪，表示將推出特別計劃吸引人才和企業，包括考慮提供工作津貼，他又特別感謝太太的支持，期間一度哽咽。
施政報告提出搶人才、搶企業，包括成立引進重點企業辦公室，未來會否有更多措施，包括稅務優惠，李家超接受香港國際財經台訪問時表示，對重點企業有度身訂造計劃。李家超：「我們不是只有這個辦公室來吸引人才和企業，我們將會有特別計劃，例如稅務優惠、提供土地，支援員工包括他們的日常需要、教育和醫療，亦可能提供工作津貼。」
他說要確保香港競爭力和對手看齊，又歸功施政報告是團隊合作成果，李家超：「我非常幸運我的團隊與我分享共同的管治信念，所以我有很強的信心我們會達成我們所承諾的，甚至可能更多。（香港在這五年來會如何？）我真的認為香港將會充滿能量、充滿活力、充滿機會，我認為香港會是公認的模範國際城市。」
講到模範，李家超和太太公開露面時經常牽緊對方，被問到最想在鏡頭面前感謝的人，「愛妻號」毫無猶疑，李家超：「我的太太，百分百、毫無疑問，因為事實上我找不到時間和她聊天，而她一直都是十分支持和體貼。」
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