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通關｜卓永興主持跨部門會議應對水貨活動 稱訂監察名單、拒可疑人士入境
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2023年01月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政務司副司長卓永興說，高度重視通關後可能出現水貨活動，各部門會採取適當行動。
卓永興主持跨部門會議，針對水貨活動作超前部署，他說各部門會留意北區、元朗、屯門等水貨黑點，採取適當行動，包括海關會在各口岸加強檢查市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境。以及與深圳當局緊密聯繫，加強調查和偵緝水貨活動，入境處亦會制訂懷疑水貨客監察名單，拒絕可疑人士入境。
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