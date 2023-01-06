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廉署瓦解樓宇維修貪污集團 涉10項工程、總值5億元 部分賄款達百萬 49人被捕

【有線新聞】廉政公署瓦解一個維修工程貪污集團，涉及10個、總值逾5億元的工程項目，被捕的49人包括集團主腦、工程顧問、承辦商、物管公司及法團成員等，是歷來有關樓宇維修最大型的執法行動。

其中一個個案涉及新界一個有40年樓齡的大型屋苑，聘請的工程顧問估算維修工程要2,000萬，與部分承辦商的入標價大致接近，不過屋苑另外聘請了獨立的顧問，估價只是900萬元。廉署調查發現集團與工程顧問合謀提高估價，並安排承辦商以高價入標。

另一宗個案涉及九龍區一棟60年樓齡的單棟式住宅，大廈沒聘用管理公司，日常事務由法團負責。為了取得價值2,000萬元的維修工程，集團招標時行賄法團正副主席及成員，10人法團中有4人受賄。

廉署執行處助理處長莊家樂：「這行動涉及10個樓宇維修工程項目，合約金額由數百萬至逾億都有，總值超過5億元，個別項目涉及的賄款逾一百萬。」

廉署執行處首席調查主任余顯麗：「在不同類型、規模的工程都有看準，實行大小通吃。這些工程的類型其實由費用逾億元的大維修工程，以至數千元的大廈維修工程、數百萬的升降機優化工程，以至大廈太陽能裝置的工程都有，這些工程部分亦涉及得到政府資助。」

廉署星期三拘捕49人，超出羈留中心的負荷，特別搭建了臨時羈留室。被捕的包括集團主腦、工程顧問、承辦商、物業管理公司職員、法團成員等，部分人有黑社會背景。

廉署說這宗歷來有關大廈維修最大型的貪污案，其實是源於一名市民的舉報。莊家樂：「一個普通市民有懷疑去舉報，我們用專業知識和技巧將一個大型貪污維修集團瓦解，這是很好的例子，舉報是很重要。」涉案的10個工程項目有2個已經開展，廉署說已將調查資料交予屋苑的法團和物管公司。