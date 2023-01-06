通關｜港鐵落馬洲站列車加班　稱能應付轉用9卡車影響　沒回應直通車會否停運

【有線新聞】港鐵落馬洲站星期日起配合通關重開，列車大致維持4至8分鐘一班，對於沿線居民繁忙時間及周末亦會加強服務，應付逐步增加的乘客需求。

「下一站落馬洲。」相隔三年，星期日起可以乘搭東鐵北上去落馬洲站過關，落車後跟之前一樣，落一層是離境層過關，不同的是記得事前準備好48小時內核酸檢測陰性證明，要檢視一下回鄉證有否過期。

星期日起去落馬洲站的頭班車，早上5時28分在旺角東站開出，落馬洲去金鐘尾班車晚上10時55分開。港鐵說因應通關加密落馬洲列車班次，大部分時間4至8分鐘一班車；晚上8時後疏落些，5至10分鐘一班，不過封關前東鐵仍用12卡車，現時轉用9卡車，沿線居民擔心通關車廂更加迫。

港鐵過境鐵路總管張志強：「由疫前90對加至135對（列車），我們覺得絕對有能力應付得到，亦正如剛才說，我們會密切監察實際上開通後客量是如何，我們亦會與政府有緊密接觸，看著他們實際上過境人數的時段或安排如何，會適時調整和配合。」

落馬洲站離境層有售賣化妝品商店整理貨品準備重開，不過有部分商店貨架仍是空著，港鐵說通關後大部分店舖都會重開，包括找換店、餅店、便利店。店員：「開關我們便可營業了，沒甚麼欠缺，貨品很快補上。（記者：生意預計如何，在通關後？回復多少，有沒有一半？）應該差不多。」

高鐵通車的日期和詳情下星期會公布，至於城際直通車會否永久取消，港鐵說有進一步消息再交代。