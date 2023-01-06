輝瑞新冠藥內地炒至每盒過萬　印度老撾仿製版受追捧　華大基因CEO斥藥商以流感藥頂替

【有線新聞】內地周四新增9543宗新冠感染本地確診，再多五人死亡。美國輝瑞藥廠新冠口服藥帕克斯洛維德，在內地被炒至過萬元人民幣一盒，不少民眾轉而採購來自印度、老撾等地的仿製版；但華大基因行政總裁尹燁發文稱，有仿製藥商偷龍轉鳳，用治療流感的藥頂替。

有內媒報道稱美國輝瑞藥廠新冠口服藥帕克斯洛維德，在內地平均市價約2000元人民幣；但因需求過大，難以購買，近日已被炒至1.6萬元的天價，不少人轉而選擇來自印度和老撾等地的仿製藥，當中以這兩款俗稱「綠盒」與「藍盒」的印度仿製藥最為暢銷。

不過華大基因行政總裁尹燁早前發文稱，有印度仿製藥商偷龍轉鳳用治療流感的藥物，偷換成抑制新冠病毒的藥物；又引述該公司研究團隊的檢測結果顯示，其中一款仿製藥缺少抑制新冠病毒的重要成分「奈瑪特韋」，只有一種叫「奧司他韋」的成分，這種成分通常出現在抗流感藥上；尹燁認為雖然有報道指，奧司他韋都有一定作用，但出現在這種情況就等同謀財害命。

另一方面，早前延期的2022年國家醫保藥品目錄談判，周四在北京正式啟動，計劃將多款新藥納入國家醫保藥品目錄，其中就包括輝瑞的帕克斯洛維德。國家醫保部門會與醫藥企業，就藥品支付標準展開磋商，以決定藥品以甚麼價格納入國家醫保藥品目錄，被認為是實現「以價換量」。2018年至2021年間，經醫保談判藥品價格平均降幅，約為五至六成左右。