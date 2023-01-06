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歐洲多國收緊中國入境旅客防疫政策
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2023年01月06日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】歐洲多國收緊中國旅客入境防疫。
希臘宣布，要求從中國飛抵當地的旅客，入境前須出示48小時陰性檢測證明，並強烈建議旅客在往返中國的航班上佩戴口罩。
德國因應農曆新年將至，宣布由中國入境的旅客登機前，須出示至少一次陰性快測證明，並對旅客抽樣檢測和化驗航班污水。
至於瑞典則要求中國入境旅客，出示陰性檢測證明。
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