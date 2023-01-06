墨西哥毒販被捕觸發衝突　犯罪分子槍擊機場

【有線新聞】墨西哥保安部隊拘捕被美國通緝的毒販奧維迪奧，觸發他的犯罪集團分子在北部城市堵亂報復、與保安部隊槍戰，又攻擊機場，最少3名保安部隊人員死亡。

奧維迪奧落網後，他的犯罪集團分子猛攻西部城市庫利亞坎機場。網上流傳片段，機場傳出密集槍聲，犯罪分子攻擊正降落的墨西哥空軍軍機，機身中彈。

一架準備起飛前往首都墨西哥城的客機亦受襲，有乘客稱聽到槍聲很接近，機上的人紛紛趴下躲避，小孩受驚大哭。空中服務員稱引擎中彈，並指示乘客成功逃回客運大樓暫避，無人受傷。

連同庫利亞坎機場在內，3個機場需要暫時關閉，逾百班機取消。犯罪分子亦在市內多處縱火燒車、搶掠、設置十多個路障，試圖阻截當局把奧維迪奧送走，跟保安部隊爆發激烈槍戰。當局呼籲民眾不要外出，庫利亞坎所在的錫那羅亞州，所有學校周五停課。