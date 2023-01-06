墨西哥毒販被捕觸發衝突 犯罪分子槍擊機場
【有線新聞】墨西哥保安部隊拘捕被美國通緝的毒販奧維迪奧，觸發他的犯罪集團分子在北部城市堵亂報復、與保安部隊槍戰，又攻擊機場，最少3名保安部隊人員死亡。
奧維迪奧落網後，他的犯罪集團分子猛攻西部城市庫利亞坎機場。網上流傳片段，機場傳出密集槍聲，犯罪分子攻擊正降落的墨西哥空軍軍機，機身中彈。
一架準備起飛前往首都墨西哥城的客機亦受襲，有乘客稱聽到槍聲很接近，機上的人紛紛趴下躲避，小孩受驚大哭。空中服務員稱引擎中彈，並指示乘客成功逃回客運大樓暫避，無人受傷。
連同庫利亞坎機場在內，3個機場需要暫時關閉，逾百班機取消。犯罪分子亦在市內多處縱火燒車、搶掠、設置十多個路障，試圖阻截當局把奧維迪奧送走，跟保安部隊爆發激烈槍戰。當局呼籲民眾不要外出，庫利亞坎所在的錫那羅亞州，所有學校周五停課。
被捕的奧維迪奧，被美國以5百萬美元通緝。墨西哥國防部長表示，當局經過半年監視及部署，周四清晨前趁機會，包圍奧維迪奧的汽車拘捕他，目前已成功把他押解到墨西哥城特別檢察官的辦公室。
奧維迪奧是正在美國服刑大毒梟古茲曼的兒子，2019年亦曾被捕。但當局為免引發暴力衝突，之後把他釋放。有前官員估計，當局今次高調拘捕奧維迪奧，跟美國總統拜登將於周日訪問墨西哥有關。