返回
按輸入鍵開始搜尋

墨西哥毒販被捕觸發衝突　犯罪分子槍擊機場

【有線新聞】墨西哥保安部隊拘捕被美國通緝的毒販奧維迪奧，觸發他的犯罪集團分子在北部城市堵亂報復、與保安部隊槍戰，又攻擊機場，最少3名保安部隊人員死亡。

奧維迪奧落網後，他的犯罪集團分子猛攻西部城市庫利亞坎機場。網上流傳片段，機場傳出密集槍聲，犯罪分子攻擊正降落的墨西哥空軍軍機，機身中彈。
一架準備起飛前往首都墨西哥城的客機亦受襲，有乘客稱聽到槍聲很接近，機上的人紛紛趴下躲避，小孩受驚大哭。空中服務員稱引擎中彈，並指示乘客成功逃回客運大樓暫避，無人受傷。
連同庫利亞坎機場在內，3個機場需要暫時關閉，逾百班機取消。犯罪分子亦在市內多處縱火燒車、搶掠、設置十多個路障，試圖阻截當局把奧維迪奧送走，跟保安部隊爆發激烈槍戰。當局呼籲民眾不要外出，庫利亞坎所在的錫那羅亞州，所有學校周五停課。
被捕的奧維迪奧，被美國以5百萬美元通緝。墨西哥國防部長表示，當局經過半年監視及部署，周四清晨前趁機會，包圍奧維迪奧的汽車拘捕他，目前已成功把他押解到墨西哥城特別檢察官的辦公室。
奧維迪奧是正在美國服刑大毒梟古茲曼的兒子，2019年亦曾被捕。但當局為免引發暴力衝突，之後把他釋放。有前官員估計，當局今次高調拘捕奧維迪奧，跟美國總統拜登將於周日訪問墨西哥有關。
上一條影片 歐洲多國收緊中國入境旅客防疫政策
下一條影片 商人蕭澤偉涉摟腰吻髮非禮菲傭　遭民事索償逾28萬元
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日