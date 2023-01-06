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商人蕭澤偉涉摟腰吻髮非禮菲傭 遭民事索償逾28萬元
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2023年01月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】商人蕭澤偉前年涉嫌非禮菲傭，被民事索償超過28萬元。
該名菲傭星期四入稟區域法院，向前僱主蕭澤偉索償，包括收入、情感損失等超過28萬元，亦要求蕭澤偉書面致歉和支付訟費。申索書說事發在前年4月，蕭澤偉多次在家中性騷擾菲傭，包括按摩肩膀和手臂，摟腰抱她、親吻頭髮等，菲傭多次表明抗拒，去年1月曾向平機會申訴。
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