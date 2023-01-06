通關｜跨境貨車司機毋須預約入境 　僅申報48小時內核酸陰性予內地海關

【有線新聞】跨境貨車司機星期日起只須申報48小時內核酸檢測陰性證明，就可以進入內地。

星期日起所有跨境貨車司機恢復入境內地工作的資格，司機只須入境內地時，向內地海關申報48小時内核酸檢測陰性證明，取消了要求司機即場在口岸核酸檢測和快測的要求，亦不用預約申報入境工作。