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「易通行」下月青沙管制區實施　運輸署冀年內全面推行　取代隧道收費亭

【有線新聞】「易通行」下月率先於青沙管制區實施，運輸署希望今年內推行至政府所有收費隧道，全面取代人手及自動收費亭。
駕車過尖山隧道及沙田嶺等等的隧道，很快可以不用排隊付款。青沙管制區下月率先實施「易通行」，駕駛人士在擋風玻璃貼上「車輛貼」，就可以遙距繳付隧道費。
運輸署助理署長（管理及輔助客運）阮康誠：「『易通行』有四大優點，車輛過隧道時無需停車或排隊繳費，行車更加暢順；支援多種付款方式繳付隧道費，方便駕駛者；過隧道時無需轉線，提升道路安全；亦無需每月繳交行政費。」
運輸署強調車輛貼和現有的快易通「Autotoll」無衝突，車主可以同時安裝兩個繳費系統。首席運輸主任（管理）何均衡：「易通行和快易通Autotoll是兩個獨立的系統，車輛其實可以同時貼上車輛貼和快易通標籤，以便在不同系統繳付隧道費。由於同一條隧道只會有易通行或快易通收費系統，所以同時安裝車輛貼和快易通標籤是不會重複收費的。」
運輸署指目前有26萬名車主登記了易通行，他們會陸續收到車輛貼，未申請的車主可透過「易通行」網頁（hketoll.gov.hk）或流動應用程式遞交申請，預計5個工作天內可以收到車輛貼。
另外，運輸署亦推出九款充值式「車種貼」，供不同車種使用，售價100至200元，駕駛人士可到指定地點購買。
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