本港增19722宗確診　多55人離世

【有線新聞】本港新增19,722宗確診，195宗為輸入個案，多55人死亡。

本地確診有19,527宗。32間安老及殘疾院舍，有52名院友及員工確診；840間學校呈報1,791宗個案，包括1,486名學生及305名教職員。