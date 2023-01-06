最新推算至2100年全球三分二冰川或消失

【有線新聞】全球山地冰川消失速度比原先想像的快，科學家最新推算，三分二的冰川可能在本世紀末消失。若氣溫升超過攝氏4度，最壞情況會有逾八成冰川消失。

全球山地冰川融化速度有多快？一班科學家聲稱做了一次更全面的評估，利用衛星監測數據，用電腦模型推算，除了格陵蘭及南極洲冰蓋以外，全球215000座山地冰川在不同暖化程度下的命運，得出的結果比以往科學家想像的消失速度快得多。

科學家以氣溫升攝氏1.5度至4度去推算，按目前的氣候暖化趨勢，氣溫預計上升攝氏2.7度。預計到本世紀末，全球三分之二的冰川可能融化。最壞情況、氣溫升攝氏4度以上的話，2100年前消失的冰川更多達83%。