最新推算至2100年全球三分二冰川或消失
【有線新聞】全球山地冰川消失速度比原先想像的快，科學家最新推算，三分二的冰川可能在本世紀末消失。若氣溫升超過攝氏4度，最壞情況會有逾八成冰川消失。
全球山地冰川融化速度有多快？一班科學家聲稱做了一次更全面的評估，利用衛星監測數據，用電腦模型推算，除了格陵蘭及南極洲冰蓋以外，全球215000座山地冰川在不同暖化程度下的命運，得出的結果比以往科學家想像的消失速度快得多。
科學家以氣溫升攝氏1.5度至4度去推算，按目前的氣候暖化趨勢，氣溫預計上升攝氏2.7度。預計到本世紀末，全球三分之二的冰川可能融化。最壞情況、氣溫升攝氏4度以上的話，2100年前消失的冰川更多達83%。
一些長年被冰雪覆蓋之地，如阿拉斯加、阿爾卑斯山及珠穆朗瑪峰大本營等，以冰川聞名的奇景恐怕不復存在。
冰川融化直接令海平面上升，同一研究推算，最理想若氣溫只升攝氏1.5度，海平面都會升90毫米，最差則會升166毫米，比之前的預測高4%至14%。即使以海平面升115毫米計算，已令全球多超過1千萬人生活於高水位線以下。
但科學家認為，如果各國努力控制氣溫升幅，就算攝氏零點幾度，都可以拯救更多冰川，研究刊登於《科學》期刊。