復星即日起向私營醫療機構提供復必泰二價疫苗　配合通關供自費接種

【有線新聞】復星醫藥即日起向本港私營醫療機構供應復必泰二價疫苗，供有需要人士自費接種。

復必泰二價疫苗上月獲衞生署正式註冊，復星說隨著內地與香港通關，已經與香港多間醫療機構及診所合作，即日開始內地居民可以透過網上平台預約赴港自費接種復必泰二價疫苗。復星又說會繼續配合香港政府的疫苗接種計劃，提供穩定疫苗供應。