通關｜跨境交通開始售票　中港碼頭僅網售　有直通巴旅客誤會未預約名額

【有線新聞】各間跨境交通營辦商因應星期日通關開始售票，有市民隨即排隊買。直通巴公司說部分人誤以為買了巴士車票就過到關，不知道要先預約陸路口岸名額。

港澳碼頭去澳門的船中午開始售票，櫃枱前排了數十人。三年沒有回澳門的陳先生選擇坐通關首天早上開出的船。陳先生：「前一晚真的睡不著，怕睡過頭、買不到船票，買了票就感覺定下來。」

噴射飛航復航初期每天提供16個班次來往澳門氹仔，之後逐步開返外港碼頭及夜間航線。不過去了中港碼頭「撲飛」回內地的人就不太幸運，櫃枱無營業。珠江客運說復航初期，只提供港澳碼頭往返深圳蛇口及中港碼頭往返深圳機場碼頭的船，為了避免櫃枱出現擠擁，只會網上售票。

吳先生：「網上…我都不懂上網，陸路又不懂去（預約），怎料又全部關門，又讓我上網買，我都不知怎麼辦。」

直通巴亦開始售票，有公司暫時只接駁到市區及深圳灣口岸，過關去其他城市暫時未有。市民：「我想回廣州，但沒有（車票），我都預約了15號（過關），我想來看有無車票賣。（記者：沒有車票怎麼辦？）不知怎樣，唯有取消。」

負責人解釋因為停運了三年，資金緊絀，加上未聘請足夠人手，各條路線要慢慢才能完全恢復；為了爭取客人，他們提供一條龍服務，即場幫人做核酸檢測，4小時內出結果，再送上車去口岸。通關首天只會開觀塘及油麻地出發的車，每半個鐘一班，暫時賣了約一成座位。

永東直巴副總經理蔡順基：「如果每個班次能接近50%入座率，基本上都可以叫作『保本』。有另一個不可控制的因素，就是他們要取得政府配額他們才可以來買車票，剛剛開放（售票）時相對比較踴躍，但原來後來大家看新聞，原來要先取得配額，這類型的退票做了約100個。」蔡順基期望政府盡快開放皇崗等關口，幫助他們的生意恢復得快些。