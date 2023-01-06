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元朗青山公路小巴客貨車迎頭相撞　多人輕傷

【有線新聞】元朗有小巴與客貨車迎頭相撞，多人輕傷。
傷者在救護車上接受治理。下午4時許，青山公路潭尾段悅富豪苑對開一架有載客小巴與客貨車迎頭相撞，消防及救護將傷者救出，警方封閉一段馬路調查事故。
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