返回
按輸入鍵開始搜尋

前足球先生伊高沙托尼加盟傑志

【有線新聞】前足球先生伊高沙托尼重返港超聯，加盟傑志。
這位巴西前鋒說，在外地踢球的經驗令他成為更好的球員，很高興重返香港，準備好協助傑志爭取勝利。
即將30歲的伊高，2017年加盟和富大埔，兩年後為球隊贏得港超冠軍，之後協助梅州客家升上中超。加入傑志前，效力日乙的甲府風林，並贏得日本天皇盃冠軍。
上一條影片 日科企研溫室青椒收割機械人　纜車式移動增效率　緩農業人手老化
下一條影片 意大利足球名宿維埃里病逝　終年58歲
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日