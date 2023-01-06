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前足球先生伊高沙托尼加盟傑志
i-Cable
2023年01月06日
體育
新聞資訊
【有線新聞】前足球先生伊高沙托尼重返港超聯，加盟傑志。
這位巴西前鋒說，在外地踢球的經驗令他成為更好的球員，很高興重返香港，準備好協助傑志爭取勝利。
即將30歲的伊高，2017年加盟和富大埔，兩年後為球隊贏得港超冠軍，之後協助梅州客家升上中超。加入傑志前，效力日乙的甲府風林，並贏得日本天皇盃冠軍。
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