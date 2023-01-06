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意大利足球名宿維埃里病逝 終年58歲
i-Cable
2023年01月06日
體育
新聞資訊
【有線新聞】意大利足球名宿維埃里病逝，終年58歲。
球員時代在意大利贏盡錦標，先後效力森多利亞、祖雲達斯，贏過兩次意甲、四次意大利盃；維埃里轉戰車路士，贏過歐洲盃賽冠軍盃。生涯尾聲一度兼任教練，退役後跟舊隊友文仙尼合作加入意大利教練團，並贏得歐國盃。維埃里五年前患上胰臟癌，2018年康復，但前年癌症復發，延至周五離世。
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