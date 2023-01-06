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沙田女童遭私家車撞到　捲入車底昏迷送院

【有線新聞】一名女童在沙田被私家車撞到捲入車底，昏迷送院，司機被捕。
警員拉起封鎖線調查。晚上6時許，私家車在沙田愉翠苑停車場駛出，撞到一名11歲女童。女童被困車底，由消防救出，送院時昏迷。私家車司機涉嫌危險駕駛被捕。
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