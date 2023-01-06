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確診者抗疫物資遭調包 33歲女派送員涉八案被捕
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2023年01月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女子涉嫌八度調包抗疫物資被捕。
警方接獲部門轉介有確診患者接收抗疫包後發現欠缺藥物及探熱針等物資，翻查住所門外的閉路電視片段，發現一名女派送員先在門外掛上抗疫包拍照，再換上另一個抗疫包離去。警員調查後鎖定33歲派送員的身分，她涉嫌與另外七宗在沙田區及葵青區類似的調包案有關，案件暫列盜竊，警方會聯絡其他居家隔離確診者審視有否涉及更多案件。
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