北角藥房涉非法售賣未註冊新冠口服藥　41歲男被捕

【有線新聞】一名男子涉嫌售賣未經註冊的新型肺炎口服藥被捕。

衞生署發現北角一間藥房出售這款未經註冊的口服藥，拘捕一名41歲男子。署方說目前只有輝瑞和默沙東藥廠的口服藥在本港註冊用作治療新型肺炎，供應公私營醫療機構，並由醫生處方。零售藥房不能向供應商採購或售賣，呼籲市民不要購買或服用來歷不明的藥物。