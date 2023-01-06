據報台灣有意建立台版星鏈衛星通訊系統

【有線新聞】據報台灣打算參考建立SpaceX的星鏈衛星通訊系統，以備兩岸爆發衝突。

英國《金融時報》報道，台灣相關部門正接觸本地及國際投資者，為台版星鏈計劃集資，並由太空中心分拆、另組公司負責，政府將持有少部份股權。

數位發展部部長唐鳳稱，看到俄羅斯入侵烏克蘭後，星鏈的成功應用，所以台灣亦希望一旦有大型災難，可保障新聞影片傳送、電話及視像會議通訊等。台灣目前仍未有足夠能力及設施發射地球低軌衛星，近年曾依靠SpaceX發射。