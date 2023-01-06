i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
哈里自揭在阿富汗殺25武裝分子遭塔利班反嘲
i-Cable
2023年01月07日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】英國哈里王子透露，曾在阿富汗殺死25名塔利班分子，塔利班嘲諷他是失敗者。
哈里在即將出版的自傳表示，2012年服役期間，殺死25名塔利班武裝分子，直言不當他們是人，形容有如從棋盤拿走棋子。塔利班高層批評哈里是口沒遮攔的輸家，又指塔利班已重掌阿富汗，哈里殺的並非「棋子」，但不認為他會受到人權分子譴責，亦不會受國際刑事法院審判。
有退役英軍上校亦批評，哈里透露當年行動細節，如同背叛昔日戰友。
上一條影片
據報台灣有意建立台版星鏈衛星通訊系統
下一條影片
美國國會議員及總統拜登紀念衝擊國會山莊事件兩周年
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日