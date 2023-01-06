哈里自揭在阿富汗殺25武裝分子遭塔利班反嘲

【有線新聞】英國哈里王子透露，曾在阿富汗殺死25名塔利班分子，塔利班嘲諷他是失敗者。

哈里在即將出版的自傳表示，2012年服役期間，殺死25名塔利班武裝分子，直言不當他們是人，形容有如從棋盤拿走棋子。塔利班高層批評哈里是口沒遮攔的輸家，又指塔利班已重掌阿富汗，哈里殺的並非「棋子」，但不認為他會受到人權分子譴責，亦不會受國際刑事法院審判。

有退役英軍上校亦批評，哈里透露當年行動細節，如同背叛昔日戰友。