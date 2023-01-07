夫婦油麻地遇襲受傷送院　兇徒逃去

【有線新聞】油麻地有一對夫婦遇襲受傷送院。

73歲男子和他的59歲妻子由救護車送院治理。凌晨12時許警方接獲報案，指在長樂街近彌敦道有一對男女被兩人持刀襲擊，兇徒傷人後逃去，傷者由救護車送院治理，警員到場後封鎖現場調查，案件列作傷人案處理。