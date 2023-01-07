屯門公路私家車失事撞壆　司機送院不治

【有線新聞】屯門公路有私家車失事撞壆，司機送院後不治。

私家車左邊車頭損毀、安全氣袋彈出。凌晨3時許一輛私家車沿屯門公路往荃灣方向駛至近皇珠路時，失控撞向路邊石壆再衝前撞毀路中路牌，消防到場救出38歲男司機，送往屯門醫院後不治。