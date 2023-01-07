返回
按輸入鍵開始搜尋

屯門公路私家車失事撞壆　司機送院不治

【有線新聞】屯門公路有私家車失事撞壆，司機送院後不治。
私家車左邊車頭損毀、安全氣袋彈出。凌晨3時許一輛私家車沿屯門公路往荃灣方向駛至近皇珠路時，失控撞向路邊石壆再衝前撞毀路中路牌，消防到場救出38歲男司機，送往屯門醫院後不治。
上一條影片 夫婦油麻地遇襲受傷送院　兇徒逃去
下一條影片 通關｜廠商指非合適時機　丘應樺：有巡視業務需要　稱外商主動回港辦展覽
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日