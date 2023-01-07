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通關｜陳國基：至今共39萬人預約　開放高鐵非由港作主　跨境學童每日檢測不理想

【有線新聞】本港與內地明日起恢復通關，至今有39萬人預約，政務司司長陳國基說已開放的八星期，暫時未有一天額滿會視乎情況，盡快擴大口岸或增加名額，亦研究農曆年假後跨境學童過關返學和檢測安排。
政府首階段在陸路口岸每日開放5萬個名額，政務司司長陳國基說無論是名額或檢測能力都足夠應付市民需求。政府目標仍是本月15日前開放高鐵往內地，屆時能否同時開通至新的廣州東站或者加開其他口岸要視乎情況。
陳國基：「因不是完全由香港做主，還要大家配合，當然我們的目標是越多站越好。我們會視乎需求慢慢擴大，但現在說不準哪一日要加大、加大多少，也要看情況和測試所有交通配套情況。」
出入境兩地，要有48小時內的核酸檢測結果，有個別檢測站近日都有人排隊等候檢測。陳國基說若市民即日來往，回程毋須再檢測；但若在內地逗留數天，檢測結果已過期，回港前須於內地再做，強調檢測已足以控制風險。
至於跨境學童農曆新年後開學的過關要求，陳國基說一定不會要求他們預約，其他安排暫未有定案。陳國基：「例如他們上學時間早，早上6時許要預先開關口，也可能有特定指定櫃檯給他們。我覺得若每日要核酸檢測不是很理想的做法，但當然這個要內地商討，要雙方都同意，或者可否用快速代替呢？」
陳國基又說海關會監察通關後走水貨的情況，強調本港有足夠止痛退燒藥供應，市民毋須囤積，現在也未是時候規管買賣。
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