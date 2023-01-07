返回
按輸入鍵開始搜尋

林健鋒專訪｜冀通關增設商務和恩恤名額　內地來港免打針：香港群體免疫高

【有線新聞】香港與內地明日起通關，行政會議成員林健鋒在本台節目《有理有得傾》認為首階段「北上南下」每日各設約6萬個名額合理，期望農曆新年前可增至十萬個，亦可設商界和恩恤名額。
海、陸、空七個口岸星期日起「北上南下」，各設6萬個通關配額，行政會議成員林健鋒在本台節目《有理有得傾》重申期望農曆新年前增至10萬，並爭取有商務和恩恤名額。
林健鋒：「商界建議可否預留優先名額大約五千至六千，現時沒有配額會否感到失望。如果（日後）用高鐵或（現時）汽車通道都有幫助，因為目前名額不太多，商界當然希望有更多，政府要平衡整個香港七百萬人不同的訴求，商界農曆年初或年底很多事情要處理，盤點存貨、銀行處理，內地的貸款不是自動續期，要返內地重新安排，都是有急切性。」
目前由內地入境香港可以不用打針，與海外入境要求不同，林健鋒認為要求打針對管控疫情幫助不大。林健鋒：「是否一定要接種多少劑才入境，作用是甚麼？我不是醫生，科學、醫學上不懂答。香港很多人中招都是接種四針或五針，打針是保護、確診不會有重症。海外入境取消接種要求兩方面看齊會否更為方便，未必可以『一刀切』處理，最重要香港把關，香港群體免疫是高，國內（確診）數字上升，我認為他們很快群體免疫都高。」
兩地通關之後加快社會復常，可否先放寬室外口罩令？林健鋒覺得維持口罩令最安全，冬天後先撤銷也可以。
上一條影片 理大衝突｜歌手莊正等十人暴動罪成囚逾四年　官：雖「不動口不動手」惟仍須負刑責
下一條影片 防疫鬆綁後首個春運揭幕　深圳不少民眾提早返鄉過年、有人難買火車票
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日