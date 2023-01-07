林健鋒專訪｜冀通關增設商務和恩恤名額　內地來港免打針：香港群體免疫高

【有線新聞】香港與內地明日起通關，行政會議成員林健鋒在本台節目《有理有得傾》認為首階段「北上南下」每日各設約6萬個名額合理，期望農曆新年前可增至十萬個，亦可設商界和恩恤名額。

海、陸、空七個口岸星期日起「北上南下」，各設6萬個通關配額，行政會議成員林健鋒在本台節目《有理有得傾》重申期望農曆新年前增至10萬，並爭取有商務和恩恤名額。

林健鋒：「商界建議可否預留優先名額大約五千至六千，現時沒有配額會否感到失望。如果（日後）用高鐵或（現時）汽車通道都有幫助，因為目前名額不太多，商界當然希望有更多，政府要平衡整個香港七百萬人不同的訴求，商界農曆年初或年底很多事情要處理，盤點存貨、銀行處理，內地的貸款不是自動續期，要返內地重新安排，都是有急切性。」

目前由內地入境香港可以不用打針，與海外入境要求不同，林健鋒認為要求打針對管控疫情幫助不大。林健鋒：「是否一定要接種多少劑才入境，作用是甚麼？我不是醫生，科學、醫學上不懂答。香港很多人中招都是接種四針或五針，打針是保護、確診不會有重症。海外入境取消接種要求兩方面看齊會否更為方便，未必可以『一刀切』處理，最重要香港把關，香港群體免疫是高，國內（確診）數字上升，我認為他們很快群體免疫都高。」

兩地通關之後加快社會復常，可否先放寬室外口罩令？林健鋒覺得維持口罩令最安全，冬天後先撤銷也可以。