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土瓜灣北帝街爆咸水管 部分路段封閉
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2023年01月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】土瓜灣北帝街有水管爆裂，一段路面要封閉。
大量咸水夾雜着沙泥，像噴泉般湧出路面，整街都是黃泥水；停泊路邊的車輛被困，未能駛走。上午8時許，北帝街地底一條咸水管突然爆裂，受事故影響，警方將北帝街北行介乎馬頭角道與木廠街之間全線封閉。
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