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理大衝突｜十人暴動罪成囚逾四年 包括歌手莊正 官：非摧毀他們的人生
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2023年01月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】2019年理大衝突，10名男女在油麻地暴動罪成，判監四年兩個月至四年四個月。
被告包括獨立歌手莊正，被控19年11月在彌敦道參與暴動。辯方求情指沒證據顯示莊正在暴動前線或領導，他願意承擔責任，希望服刑後繼續以音樂感染他人。法官指沒有證據顯示各被告作出或威脅他人作暴力行為，他們沒有攜帶危險品、非法工具或武器，部分人只有口罩，法庭不是要摧毀他們的人生，相信他們已有沉重教訓，同案21歲被告陳子宏早前暴動罪不成立。
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