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葡萄牙及荷蘭收緊中國入境旅客防疫政策
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2023年01月07日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】再有歐洲國家收緊來自中國旅客入境防疫。
葡萄牙宣布周日起，要求中國飛抵當地的旅客，須出示48小時內的陰性檢測證明，同時會對旅客抽樣檢測。
至於荷蘭下周二起，會要求來自中國的旅客，出示陰性檢測證明。
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