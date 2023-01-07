返回
按輸入鍵開始搜尋

葡萄牙及荷蘭收緊中國入境旅客防疫政策

葡萄牙及荷蘭收緊中國入境旅客防疫政策

【有線新聞】再有歐洲國家收緊來自中國旅客入境防疫。

葡萄牙宣布周日起，要求中國飛抵當地的旅客，須出示48小時內的陰性檢測證明，同時會對旅客抽樣檢測。
至於荷蘭下周二起，會要求來自中國的旅客，出示陰性檢測證明。
上一條影片 防疫鬆綁後首個春運揭幕　深圳不少民眾提早返鄉過年、有人難買火車票
下一條影片 中港首階段通關在即　福田口岸做最後準備　居民組義工團隊助旅客
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日