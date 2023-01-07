葡萄牙及荷蘭收緊中國入境旅客防疫政策

【有線新聞】再有歐洲國家收緊來自中國旅客入境防疫。

葡萄牙宣布周日起，要求中國飛抵當地的旅客，須出示48小時內的陰性檢測證明，同時會對旅客抽樣檢測。

至於荷蘭下周二起，會要求來自中國的旅客，出示陰性檢測證明。