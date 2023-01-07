旅行檢測｜早前去信多國駐港領事　陳國基：仍在等候回覆

【有線新聞】多個國家要求來自香港的旅客，登機前須提供檢測陰性證明。政務司司長陳國基早前去信各國駐港總領事表達關注，仍在等候回覆。

政務司司長陳國基：「我們（香港）的輕症比例高，都是輕症為主，所以我看不到有必要性增加香港旅客的要求，所以我即時寫信，也會約見他們，解釋香港情況，看他們會否有改變。其實在我的角度或政府角度，這些決定是完全沒有必要。（他們有沒有回應？）暫時我們還在等候回應。」