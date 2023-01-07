律政司設大灣區小組加強司法協助　張國鈞：冀通關後帶業界走訪大灣區

【有線新聞】律政司成立粵港澳大灣區專責小組，加強大灣區與香港司法協助，領導小組的律政司副司長張國鈞說通關後將帶領業界訪問大灣區城市。

律政司副司長張國鈞：「一月會召開大灣區專責小組第一次會議，盡早展開工作，我們亦希望能夠藉通關良機，盡快規劃今年、新一年內走訪大灣區內各個不同城市的部門，甚至帶香港法律業界及其他想在大灣區發展其他界別朋友走訪大灣區。」