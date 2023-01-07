荃景花園有單位起火　一人吸濃煙不適送院

【有線新聞】荃灣有住宅單位火警，一人吸入濃煙不適送院，逾200名住客疏散。

現場是荃景花園9座一個高層單位，窗口冒出白煙，外牆燒至熏黑。早上大約10時，男戶主為電動螺絲批充電後離家，在屋內睡覺的兒子被濃煙嗆醒，之後報警。消防出動一隊煙帽隊用一條喉將火救熄，大廈逾200名住客自行疏散，戶主兒子吸入濃煙不適送院治理。