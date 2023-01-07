通關｜上水有藥房料多兩成生意 有商戶稱看舖位人流增：冀人多可帶旺市場

【有線新聞】疫情前，上水是內地旅客購物熱點。通關在即，有藥房做好準備，預計生意額會升15至20%。

上水這間藥房做足準備，店內放滿了貨物，準備迎接通關後的內地旅客，負責人說保健品、藥物都入多了貨，預計會增加生意。藥房負責人周先生：「會嘗試遲一點才開舖，因他們（旅客）過關來都要時間，會因應情況看看旁邊隔鄰的做法

（生意額）會有15%至20%增加，暫時未可估計會否針對買某一些貨品。」

上水新康街一帶以往藥房林立，很多內地旅客都來這裏購物，不過疫情衝擊，見到部分商舖已結業，整條街都有很多「吉舖」。

有店舖說，近期多了人在附近看舖位，氣氛不同了。電器舖負責人蔡先生：「一聽見通關，多了地產代理帶客人來看舖，開始期望會多人租舖，應該會多了深圳人來港開舖。氣氛不同了，沒有死沉沉，期望他們多些人帶旺市場。」

有人希望上水重現過往熱鬧畫面。

小朋友：「多人往來好一些，很多人的話我都高興。」

市民劉先生：「（人流）應該沒以往誇張，剛開關相信不會太誇張，相信對做生意的有幫助。」

亦有人擔心通關後水貨客引致人車爭路及阻街問題，希望政府加強執法。