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內地增逾萬宗本地確診 專家：輕症無症狀無上報令數據與實際不一
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2023年01月07日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】內地周五新增10681宗新冠感染本地確診，再多三宗死亡個案。
對於世衛早前敦促中國發布可靠疫情數據，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指，過去三年中國對每一宗疫情以及一些重要病例，都進行病毒株分離及監測，相關資料都有與國際社會分享。
至於官方近日公布的數據被指與民眾感受有差異，他指一方面由於已不進行大規模核酸篩查，加上不少輕症或無症狀患者都沒有上報，因此造成數據與實際數字有出入。
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