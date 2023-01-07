內地增逾萬宗本地確診　專家：輕症無症狀無上報令數據與實際不一

【有線新聞】內地周五新增10681宗新冠感染本地確診，再多三宗死亡個案。

對於世衛早前敦促中國發布可靠疫情數據，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指，過去三年中國對每一宗疫情以及一些重要病例，都進行病毒株分離及監測，相關資料都有與國際社會分享。

至於官方近日公布的數據被指與民眾感受有差異，他指一方面由於已不進行大規模核酸篩查，加上不少輕症或無症狀患者都沒有上報，因此造成數據與實際數字有出入。